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نیروهای پایدار تیپ ۵۵ هوابرد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بار دیگر بر عهد خود برای پاسداری از ارزشهای اسلامی و دفاع از میهن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگکننده تیپ ۵۵ هوابرد شیراز، با اشاره به پیوند میان مکتب عاشورا و توان دفاعی نیروهای مسلح کشور، اظهار داشت: «نیروهای مسلح ما توان دفاعی خود را از آموزههای مکتب امام حسین (ع) وام گرفتهاند؛ آنان از کودکی آموختهاند که در برابر ظلم سر خم نکنند و در برابر دشمنان، ایستادگی نمایند.»
شفیعیان، با تأکید بر نقش روحیه مقاومت در میان نیروهای مسلح افزود: «نیروهای پایدار این تیپ، با الهام از نهضت بزرگ عاشورا، روحیه مقاومت خود را در میدان خدمت و دفاع تجدید میکنند؛ این نیروهای غیور آموختهاند که برای پاسداری از خاک، ناموس و عزت میهن، همانند یاران وفادار عاشورا، استوار و بیادعا در مسیر دفاع از وطن گام بردارند و هرگز تن به ذلت ندهند.»