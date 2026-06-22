به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگ‌کننده تیپ ۵۵ هوابرد شیراز، با اشاره به پیوند میان مکتب عاشورا و توان دفاعی نیرو‌های مسلح کشور، اظهار داشت: «نیرو‌های مسلح ما توان دفاعی خود را از آموزه‌های مکتب امام حسین (ع) وام گرفته‌اند؛ آنان از کودکی آموخته‌اند که در برابر ظلم سر خم نکنند و در برابر دشمنان، ایستادگی نمایند.»

شفیعیان، با تأکید بر نقش روحیه مقاومت در میان نیرو‌های مسلح افزود: «نیرو‌های پایدار این تیپ، با الهام از نهضت بزرگ عاشورا، روحیه مقاومت خود را در میدان خدمت و دفاع تجدید می‌کنند؛ این نیرو‌های غیور آموخته‌اند که برای پاسداری از خاک، ناموس و عزت میهن، همانند یاران وفادار عاشورا، استوار و بی‌ادعا در مسیر دفاع از وطن گام بردارند و هرگز تن به ذلت ندهند.»