در شهروندخبرنگار این هفته روشن ماندن چراغ‌های جاده در روز، استفاده نامناسب از نیوجرسی‌ و توسعه خدمات روستایی را پیگیری کردیم.

استفاده نامناسب از نیوجرسی‌های بتنی در مقابل ورودی اماکن و واحد‌های تجاری

استفاده نامناسب از نیوجرسی‌های بتنی در مقابل ورودی اماکن و واحد‌های تجاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در شهروند خبرنگار این هفته، روشن ماندن چراغ‌های جاده اراک به شازند در روز روشن، موضوع استفاده نامناسب از نیوجرسی‌های بتنی در مقابل ورودی اماکن و واحد‌های تجاری و همچنین مطالبه ساکنان روستای ملا‌باقر شازند برای توسعه خدمات و امکانات رفاهی را پیگیری کردیم.

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