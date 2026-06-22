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مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از نزدیک شدن طرح شاخه غربی ادامه بزرگراه یادگار امام به مراحل پایانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی صداقتی در بازدید از روند اجرای طرح شاخه غربی یادگار امام که با حضور برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران انجام شد گفت:طرح شاخه غربی یادگار امام از حدود ۱۴ سال پیش آغاز شده بود، اما به علت مشکلات متعدد در حوزه تملک اراضی، معارضان تأسیساتی و توقفهای طولانیمدت، عملاً با پیشرفت معکوس مواجه شده بود. حتی بخشهایی از سازهها و میلگردهای اجرا شده در سالهای گذشته آسیب دیده بود و در مقطعی تصور اجرای نهایی طرح بسیار دشوار به نظر میرسید.
وی گفت: افزود: پس از فعال شدن مجدد طرح در دوره فعلی مدیریت شهری، مجموعهای از اقدامات پیچیده و زمانبر در دستور کار قرار گرفت. تنها در محدوده میدان فتح هفت مرحله انحراف ترافیکی سنگین اجرا شد که پیشنیاز آن آزادسازی و تملک املاک مختلف از جمله اراضی متعلق به آموزش و پرورش بود.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به چالشهای فنی طرح گفت: در مسیر اجرای طرح با تأسیسات بسیار سنگین شهری روبهرو بودیم. لولههای انتقال آب با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر در محدوده طرح قرار داشت و شرکت آب نیز بر ضرورت اصلاح بخشی از طرح تأکید کرد. همچنین به دلیل مجاورت با فرودگاه مهرآباد، محدودیتهای خاصی در اجرای عملیات عمرانی وجود داشت که رعایت آنها الزامی بود.
هزینهکرد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای تملک اراضی و اجرا تاکنون
صداقتی ادامه داد: شاخه غربی ادامه بزرگراه یادگار امام به طول تقریبی سه کیلومتر یکی از شریانهای حیاتی پایتخت محسوب میشود. این طرح پس از سالها توقف، در دوره فعلی مدیریت شهری با جدیت دنبال شد و تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تملک اراضی و اجرای آن هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در جریان اجرای طرح، توافقات لازم با نهادهای مختلف از جمله ارتش و آموزش و پرورش انجام شد و املاک مورد نیاز آزادسازی شد. همچنین تعدادی از املاک شخصی نیز تملک شد تا مسیر اجرای طرح هموار شود.
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اعلام پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی طرح گفت: فردا آخرین عرشه طرح اجرا خواهد شد و عملاً وارد روزهای پایانی عملیات اجرایی شدهایم. طی ۱۰ روز آینده نیز عملیات خاکبرداری مسیر شمال به غرب تکمیل میشود.
وی زمان بهرهبرداری از مسیرهای طرح را اینگونه اعلام کرد: مسیر شمال به غرب در اوایل مردادماه و مسیر غرب به شمال در اوایل شهریورماه افتتاح و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
صداقتی تأکید کرد: این طرح یکی از مهمترین و اثرگذارترین طرحهای عمرانی دوره فعلی مدیریت شهری به شمار میرود. بخش عمده معارضان تأسیساتی سنگین آن رفع یا حفظ شده و اکنون طرح در آستانه بهرهبرداری کامل قرار دارد.