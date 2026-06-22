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با اجرای ۳۲۰ طرح کشاورزی در آذربایجان غربی برای برای ۳۵ هزار و ۹۴۲ نفر در استان اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه بازرگانی جهادکشاورزی آذربایجانغربی بااشاره به اینکه اشتغالزایی یکی از مهمترین اهداف برنامههای اجرایی این سازمان است گفت: در نتیجه اجرای طرحهای انجامشده، برای ۳۵ هزار و ۹۴۲ نفر در استان اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است.
نادر رحیمی افزود: از محل اعتبارات دولتی ما نزدیک به ده همت برای طرحهای مختلف معرفی کردیم به بانکهای عامل که تا این لحظه نزدیک به یک و نیم همت تسهیلات پرداخت شده و بقیه در حال تکمیل پروندهها و اعتبارسنجیها و مراحل اداری هستند.
وی افزود: تا تیرماه نزدیک به هشتاد درصد ویا بیشتر محقق خواهد شد .
به گفته رحیمی تا کنون حدود یک هزارو ۲۰۰ نفر موفق شدند تسهیلات را دریافت کنند.