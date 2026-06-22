به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون توسعه بازرگانی جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی بااشاره به اینکه اشتغال‌زایی یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های اجرایی این سازمان است گفت: در نتیجه اجرای طرحهای انجام‌شده، برای ۳۵ هزار و ۹۴۲ نفر در استان اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد شده است.

نادر رحیمی افزود: از محل اعتبارات دولتی ما نزدیک به ده همت برای طرح‌های مختلف معرفی کردیم به بانک‌های عامل که تا این لحظه نزدیک به یک و نیم همت تسهیلات پرداخت شده و بقیه در حال تکمیل پرونده‌ها و اعتبارسنجی‌ها و مراحل اداری هستند.

وی افزود: تا تیرماه نزدیک به هشتاد درصد ویا بیشتر محقق خواهد شد .

به گفته رحیمی تا کنون حدود یک هزارو ۲۰۰ نفر موفق شدند تسهیلات را دریافت کنند.