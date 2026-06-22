هفتم محرم و تجمیع عزاداری اهالی دو روستای مسجد علیا و سفلیِ شیرین‌سو شهرستان کبودراهنگ، سنتی که به دنبال اتصال پیام اتحاد و همدلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یاد و نام حضرت امام حسین ع در هر زمان و هر مکانی باعث همبستگی و همدلی می شود.

طبق سنت چندصد ساله دسته جات عزاداری دو روستای مسجد علیا و سفلی بخش شیرین‌سو کبودراهنگ در هفتم محرم با هم متحد میشوند و زیر پرچم اقا اباعبدالله الحسین ع عزاداری میکنند.

بخشش کدورت ها و گذشت در دو روستا به برکت این ایام و پرچم سرور و سالار شهیدان انجام می شود.

مکتب امام حسین ع مکتب ایثار و شهادت و درس ظلم ستیزی و ایستادگی درکنار مردم مظلومین را آموزش می دهد.

دشمن از اتحاد شیعیان حراس دارد و امام حسین ع زمینه ساز وحدت و انسجام ما است.

ایام محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان باعث اتحاد و همدلی و ایستادگی در مقابل ظالمان و استکبار جهانی است.