استاندار خوزستان با اشاره به رهاسازی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه ماهی بومی و سازگار با اقلیم استان در تالاب بین‌المللی هورالعظیم ، بر تلاش برای بازگشت رونق گذشته به این منطقه مستعد پرورش ماهی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، در حاشیه مراسم رهاسازی ماهیان در هورالعظیم گفت: هر یک از این ماهی‌ها ۲ گرم وزن دارند و دو میلیون و دویست هزار قطعه ماهی رهاسازی شده است که همگی گونه‌های سازگار و بومی خوزستان هستند.

استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی این تالاب بین‌المللی افزود: از سال‌های دور، هورالعظیم منطقه‌ای مستعد برای پرورش ماهی بوده و بهترین ماهی‌ها در آن تکثیر می‌شده است.

موالی‌زاده با بیان اینکه این ماهی‌ها ظرف مدت چند ماه رشد خواهند کرد، خاطرنشان کرد: شرایط مناسبی برای تکثیر آنها در این محیط فراهم است و امیدواریم با کمک دست‌اندرکاران، رونق گذشته به هورالعظیم بازگردد.

وی گفت: متأسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مختلف، این وضعیت مطلوب در هورالعظیم وجود نداشته است. امروز تلاش می‌کنیم با انجام اقدامات مؤثر، این کار ارزشمند را به دوران شکوفایی خود بازگردانیم.