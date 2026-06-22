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در تازهترین گزارش از رتبهبندی جهانی موسسه QS، دانشگاههای ایران بار دیگر توان علمی خود را در عرصه بینالمللی به اثبات رساندند. با حضور ۱۱ دانشگاه ایرانی در فهرست برترینهای جهان، دانشگاه تهران با رتبه ۳۶۷، صدرنشین دانشگاههای کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در بیست و سومین دوره از رتبهبندی جهانی موسسه «کیو اس» (QS) که نتایج آن در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، ۱۱ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در فهرست برترینهای جهان قرار گرفتند. در این رتبهبندی، دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۷ در سطح جهان، نخستین جایگاه کشور و دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۳۹۰ و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۸۳، در جایگاههای دوم و سوم ملی قرار گرفتند.
دکتر محمدمهدی علویانمهر، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علموفناوری جهان اسلام (ISC)، با اعلام جزئیات این رتبهبندی، اظهار داشت: «در رتبهبندی سال ۲۰۲۷، مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) برای پانزدهمین سال متوالی موفق به حفظ جایگاه نخست جهانی شد. در رده دوم، دانشگاههای امپریال کالج لندن و استنفورد به طور مشترک قرار گرفتند.»
وی با اشاره به وضعیت کشورهای اسلامی در این رتبهبندی افزود: «در مجموع، ۲۷ کشور اسلامی با حضور ۲۷۴ دانشگاه در این فهرست شرکت کردند. در میان این کشورها، مالزی با ۳۲ دانشگاه، ترکیه با ۲۵ دانشگاه و عربستان سعودی با ۲۲ دانشگاه، بیشترین میزان حضور را در جدول رتبهبندی جهانی داشتهاند.»
علویانمهر همچنین خاطرنشان کرد که رتبهبندی QS توسط مؤسسه Quacquarelli Symonds در انگلستان انجام میشود و از سال ۲۰۱۰ به صورت مستقل، دانشگاههای جهان را مورد ارزیابی قرار میدهد.
وی توضیح داد که در این فرآیند، اطلاعات انتشارات علمی دانشگاهها از پایگاه استنادی «اسکوپوس» (Scopus) در بازه زمانی ۵ ساله و میزان استنادات آنها در بازه ۶ ساله محاسبه و تحلیل میشود.