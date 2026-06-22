پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جشنواره کتاب رشد مجموعهای از کتابهای منتخب و تأییدشده با موضوع عاشورا و فرهنگ حسینی را برای گروههای سنی مختلف معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این بسته کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، تعمیق شناخت دانشآموزان از نهضت عاشورا و معرفی آثار مناسب و فاخر در حوزه فرهنگ حسینی تهیه و در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
در بخش آثار ویژه دانشآموزان دوره ابتدایی، کتاب «نذری پرپرک» نوشته کلر ژوبرت از انتشارات مؤسسه مهرک با ادب، با بهرهگیری از شخصیتهای دوستداشتنی و فضایی خیالانگیز، مفاهیم دینی و اخلاقی همچون مهربانی، بخشش، همدلی و مشارکت را در قالب داستانی جذاب برای کودکان روایت میکند. این اثر با محوریت محبت به امام حسین (ع) و فرهنگ نذر، زمینه آشنایی مخاطبان کمسنوسال با ارزشهای عاشورایی را فراهم میسازد.
همچنین کتاب «خیمه ماهتابی» اثر فاطمهسادات موسوی از انتشارات شهید کاظمی، با انتخاب زاویه دیدی متفاوت و روایت حوادث کربلا از زبان خیمه حضرت زینب (س)، کودکان را با وقایع عاشورا و مفاهیمی همچون صبر، شجاعت، وفاداری و ایثار آشنا میکند.
در بخش کتابهای مناسب دانشآموزان دوره متوسطه، کتاب «محله چائوسنها» نوشته سید سعید هاشمی از انتشارات کتاب جمکران، روایتی تاریخی از زندگی شیخ احمد قمی و نقش او در گسترش فرهنگ اسلامی و محبت به حضرت سیدالشهدا (ع) در تایلند است. این اثر با زبانی روان و داستانی، مفاهیمی همچون ایمان، مسئولیتپذیری، وطندوستی و گفتوگوی فرهنگی را برای نوجوانان بازگو میکند.
کتاب «مردی که سگ شد» نوشته مجید ملامحمدی از انتشارات مهرستان نیز با روایت زندگی شبث بن ربعی، یکی از چهرههای عبرتآموز تاریخ اسلام، نوجوانان را با پیامدهای بیثباتی در باورها و فاصله گرفتن از حقیقت آشنا میسازد. این کتاب ضمن مرور بخشی از وقایع مهم تاریخ اسلام، مخاطب را به تفکر درباره بصیرت، مسئولیتپذیری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی دعوت میکند.
از دیگر آثار معرفیشده در این بسته، کتاب «فرمانده گندمخوار» نوشته سید سعید هاشمی از انتشارات مهرستان است که با روایتی جذاب و متفاوت به زندگی عمر بن سعد و تصمیم سرنوشتساز او در واقعه عاشورا میپردازد. این اثر با به تصویر کشیدن کشمکشهای درونی شخصیت اصلی، مخاطب را با پیامدهای دنیاطلبی و انتخاب میان حق و منفعت شخصی آشنا میکند.
همچنین کتاب «قصه ماهتاب من» نوشته مهین احمدی محمدآبادی از انتشارات جمال، با بهرهگیری از روایت داستانی و زبانی روان، ابعاد مختلف نهضت عاشورا و ارزشهایی همچون عدالتخواهی، آزادگی، ایثار و مقابله با ظلم را برای نوجوانان تبیین میکند و آنان را با اهداف و پیامهای ماندگار قیام امام حسین (ع) آشنا میسازد.
جشنواره کتاب رشد با معرفی این آثار تلاش دارد ضمن بهرهگیری از ظرفیت کتاب و ادبیات کودک و نوجوان، زمینه انتقال مفاهیم تربیتی، فرهنگی و دینی نهضت عاشورا به نسل نو را فراهم کرده و دانشآموزان را با یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین رویدادهای تاریخ اسلام آشنا سازد.