همزمان با هفته قوه قضاییه و کمک به زندانیان معسر، چهار زندانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، ماه ها در زندان بودند، با کمک خیرین بخش جوادآباد شهرستان ورامین و انجمن حمایت از خانواده زندانیان این شهرستان به آغوش خانواده بازگشتند.

خبرگزاری صدا و سیما، به گفته رئیس حوزه قضایی بخش جوادآباد شهرستان ورامین؛ هیچ فردی با بدهی کمتر از دو میلیارد ریال در این بخش در زندان نیست. به گزارشبه گفته رئیس حوزه قضایی بخش جوادآباد شهرستان ورامین؛ هیچ فردی با بدهی کمتر از دو میلیارد ریال در این بخش در زندان نیست.

ناصر عزیزی گفت: در این منطقه، با کمک خیرین هیچ زندانی که مبلغ بدهی و دیون او کمتر از دو میلیارد ریال باشد در زندان نداریم.

وی افزود: شصت و پنج درصد پرونده های این حوزه به صلح و سازش ختم می‌شود.

حمیدرضا شاهسون دبیر انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان ورامین نیز گفت: جمع بدهی زندانیان که امروز آزاد شدند دو میلیارد و ششصد میلیون ریال بود که از طرف این انجمن پرداخت شد.

به گفته وی، در یکسال گذشته انجمن حمایت از خانواده زندانیان ورامین ۷۶ زندانی را آزاد کرده که ۲۵ زندانی مربوط به بخش جوادآباد بوده اند.