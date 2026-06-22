پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش لرستان از آغاز ثبت نام پایه هفتم تحصیلی در این استان خبر داد.
رئیس کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام متوسطه لرستان،در تشریح برنامههای کلانِ این کارگروه گفت: پروژه مهر، نمادِ انسجام و عزمِ ملی برای بازگشاییِ شکوهمندانه مدارس است. هدف ما در سال جاری، آمادهسازی همهجانبهی بستر آموزشی، از فضا و تجهیزات گرفته تا نیروی انسانی و محتوای درسی است تا عدالت آموزشی و کیفیتبخشیِ حداکثری محقق شود.
نظری با تأکید بر دقت در رعایت زمانبندیها گفت:فرایند ثبتنام پایه هفتم که از اول تیرماه آغاز شده است و تا ۱۷ تیر ادامه خواهد داشت، افزود:همچنین در خصوص پایه دهم، پس از صدورِ برگههای هدایت تحصیلی، ثبتنام اولویت الف از ۲۷ تیرماه تا ۱۰ مردادماه و ثبتنام اولویت ب از ۱۱ تا ۳۱ مردادماه صورت خواهد گرفت.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش لرستان با تبیین ابتکارات جدیدِ معاونت متوسطه، به اجرای طرحهای تحولآفرین اشاره کرد و اظهار داشت: ما برای تحققِ آموزشِ پویا، برنامههای ویژهای تدارک دیدهایم. طرح «رشد و تقویت» برای دانشآموزان ورودی پایه هفتم با هدف شناسایی و ارتقای شایستگیهای پایه، و طرح «امید» برای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم با محوریت جمعبندیِ هدفمند و رفع اشکال امتحانات نهایی، در حال اجراست.
نظری گفت:علاوه بر این، در راستای توسعه سواد رقومی، طرح «ایران دیجیتال» در متوسطه اول و برنامههای مهارتافزایی دیجیتال در متوسطه دوم، دانشآموزان ما را با زبانهای برنامهنویسی و مهارتهای فناورانه آشنا میکند تا شکاف میان آموزش رسمی و مهارتهای نوین از میان برود.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر این استان تصریح کرد: با نظارت دقیق بر بیش از هزار مدرسه در مقاطع مختلف متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستانها، موفق شدیم در ارزیابیِ پایانیِ متوسطه اول، رتبهی درخشانِ یکی از ۱۰ استان برتر کشور را کسب کنیم و در حوزه مهارتهای رقومی نیز به جایگاه نخست دست یابیم.
رئیس کارگروه کیفیتبخشی آموزشی و ثبتنام متوسطه لرستان،در پایان با تقدیر از همافزاییِ دستگاههای برونسازمانی همچون دانشگاهها و سازمان فنیوحرفهای در قالب طرح «همنوا»، خاطرنشان کرد: راهبرد ما روشن است؛ تبدیلِ مدرسه به کانونی برای رشد و شکوفاییِ استعدادهای دانشآموزان. در این مسیر، با برپاییِ دورههای توانمندسازیِ معلمان و الگوی تراز برای مدیران، تمام توانِ خود را برای تحقق یک سال تحصیلیِ موفق و کیفی به کار خواهیم گرفت.