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رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محور قدیم رشت - قزوین و آستارا – اردبیل به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، گفت: برای افزایش ایمنی و کاهش گرههای ترافیکی در تاسوعا و عاشورای حسینی، تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ فردا سه شنبه ۲ تیر و از ساعت ۸ تا ۲۴ چهارشنبه و جمعه ۳ و ۵ تیر در محور قدیم رشت - قزوین ممنوع است.
وی با بیان اینکه پلیس راه گیلان با تمام توان و با آمادگی کامل برای تسهیل تردد زائران و عزاداران حسینی تلاش میکند، افزود: همچنین تردد انواع تریلر و کامیون به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه پنجم تیر در محور آستارا – اردبیل ممنوع است.
رئیس پلیس راه گیلان تأکید کرد: اعمال این محدودیتها در محور قدیم رشت - قزوین، منوط به افزایش حجم ترافیک و صلاحدید کارشناسان پلیس مستقر در محورهای مذکور است.
سرهنگ صفاری از رانندگان خواست در صورت مشاهده ترافیک سنگین، ضمن حفظ خونسردی، با مأموران پلیس راه همکاری لازم را داشته باشند و از انجام تخلفات حادثهساز از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.