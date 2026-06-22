رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد، از افتتاح دومین باشگاه تخصصی نینجارنجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی زیوری خرم گفت: این باشگاه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است که گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سرانه فضا‌های ورزشی شهرستان به شمار می‌رود.

زیوری خرم افزود: در حال حاضر ۵۰ باشگاه ورزشی فعال در رشته‌های مختلف در سطح شهرستان اسدآباد فعالیت می‌کنند و ۹۰ مربی رسمی و دارای مجوز در این باشگاه‌ها مشغول آموزش ورزشکاران هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اسدآباد با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان از رشته نینجارنجر گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ ورزشکار در دو باشگاه فعال این رشته در شهرستان مشغول فعالیت و تمرین هستند که نشان‌دهنده ظرفیت و استقبال مناسب از این رشته مهیج و نوظهور است.

وی تأکید کرد: اداره ورزش و جوانان شهرستان از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش حمایت می‌کند و توسعه فضا‌های ورزشی را یکی از مهم‌ترین راهکار‌های ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی در جامعه می‌داند.