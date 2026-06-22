به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، آیت‌الله غفوری در این دیدار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تلاش‌های مسئولان اجرایی و قضایی در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان، از فعالیت‌های دادگستری کل استان در آن ایام به عنوان گواهی بر استقامت و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم یاد کرد. ایت الله غفوری همچنین با تبریک هفته قوه قضائیه آن را فرصتی مغتنم برای اطلاع‌رسانی اقدامات و دستاوردهای دستگاه قضا به مردم دانست و بر اهمیتِ خطیرِ کار قضا در جامعه اسلامی تأکید کرد. در ادامه، آیت‌الله غفوری خواستار تلاش مضاعف برای اجرای برنامه‌های پیشگیرانه به منظور کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شد. در این نشست، آقای کرمی، رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه نیز با ارائه گزارشی از وضعیت قضایی استان، اعلام کرد که هم‌اکنون ۲۰ حوزه قضایی در استان فعال است. وی همچنین افزود که به‌طور میانگین، ماهانه حدود هفتاد هزار پرونده به محاکم دادگستری در سطح استان وارد می‌شود