اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به وقوع تند باد لحظه‌ای و گرد و غبار موقتی از روز چهارشنبه هفته جاری در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.

هشدار زرد هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع تند باد و گرد و غبار

هشدار زرد هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع تند باد و گرد و غبار

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، در اطلاعیه اداره کل هواشناسی خوزستان آمده است: وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای از روز چهارشنبه تا اواخر روز جمعه در بیشتر مناطق استان و احتمال برخاستن گرد و غبار محلی و موقتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، استقرار توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر تا روز چهارشنبه در بیشتر نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی تداوم خواهد داشت.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (به ویژه در صبحگاه و شامگاه) در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۶ و گتوند با ۲۴.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان و حداکثر دمای اهواز ۴۹.۵ و حداقل ۳۰.۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه‌ای نسبت به افزایش دمای هوا و رخداد دمای ۴۹ درجه و بالاتر از روز سه شنبه هفته جاری هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.