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بانوی تنیسور ایران در جدیدترین رده بندی انجمن تنیس جهان با ۱۰۹ پله صعود به جایگاه ۹۷۴ رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام رده بندی انجمن تنیس بانوان جهان (WTA) ماندگار فرزامی موفق شد جایگاه خود را ۱۰۹ پله ارتقا داده و در رده ۹۷۴ جهان تکیه بزند. با این شرایط او اولین دختر ایرانی است که در رده سنی بزرگسالان به این جایگاه دست مییابد.
فرزامی که پیش از این نیز با حضور در تورهای جهانی و کسب نتایج درخشان، تواناییهای خود را به نمایش گذاشته بود، با این صعود، نام خود را در تاریخ تنیس ایران ماندگار کرد.
این بانوی ورزشکار در حال حاضر در تورجهانی ترکیه به سر میبرد و از فردا رقابتهای خود را آغاز خواهد کرد.