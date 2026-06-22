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معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از تلاشهای این مرکز برای حمایت از کسبوکارهای برخط آسیبدیده از پیامدهای جنگ خبر داد و خواستار انعطاف سازمانهای نظارتی در برخورد با این بنگاهها شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید امیر سیاح در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در تشریح آثار بحرانهای اخیر بر فضای کسبوکار، گفت: بر اثر جنگ و حتی در زمان کودتای دیماه، بسیاری از کسبوکارهای برخط با کاهش شدید فروش مواجه شدند و برخی از آنها در پرداخت حقوق کارکنان خود دچار مشکل شدند.
وی افزود: اکنون اقتصاد دیجیتال، بهویژه در بخشهای فروشگاههای مجازی و حملونقل دیجیتال، فرصتی استثنایی دارد تا هم افرادی که شغل خود را از دست دادهاند جذب کند و هم برای کسبوکارهایی که دچار مشکل فروش شدهاند، بستری برای درآمدزایی فراهم آورد.
معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک میان بخشهای دولتی، غیردولتی و بزرگان اقتصاد دیجیتال برای ارائه تسهیلات به آسیبدیدگان، از سازمانهای نظارتی درخواست کرد تا در این بازه زمانی با کسبوکارهای متأثر، با مدارا برخورد کنند.
وی تأکید کرد: از ماموران حکومتی در سازمانهایی نظیر سازمان غذا و دارو، ستاد مباره با قاچاق، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی میخواهیم که با در نظر گرفتن آسیبهای ناشی از جنگ، صبوری به خرج دهند تا اقتصاد دیجیتال بتواند تکلیف ملی خود را در عبور از این بحران اقتصادی به جای آورد.
در بخش دیگری از این گفتگو، سید امیر سیاح درباره وضعیت «سند اقتصاد دیجیتال» افزود: این سند بر اساس راهبرد جمهوری اسلامی در فضای مجازی، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه هفتم، این سند باید به تصویب شورای عالی فضای مجازی نیز برسد. با وجود اینکه این شورا یک سال است تشکیل جلسه نداده، امیدواریم با برگزاری جلسات متوالی، این سند مهم و کارهای زمینمانده به سرعت به نتیجه برسند.
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