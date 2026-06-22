به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛هم‌زمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، یادواره شهید والامقام «عباس بهرامی»، از شهدای کارگر فولاد مبارکه که در حملات جنگنده‌های دشمن به جبهه صنعت به درجه رفیع شهادت نائل آمد، با حضور گسترده مدیران و کارکنان این شرکت برگزار شد.

در این مراسم که با هدف گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام و تبیین نقش کارگران در دفاع مقدس برگزار شد، بر لزوم تداوم راه شهدا در مسیر جهاد اقتصادی و تولید کشور تأکید شد.

در بخش دیگری از این آیین معنوی، دسته جات عزاداری کارکنان شرکت فولاد مبارکه با حرکت در محوطه این مجموعه صنعتی، ضمن برپایی سوگواری ایام محرم، با آرمان‌های والای امام حسین (ع) تجدید بیعت کردند.

شرکت‌کنندگان در این حرکت نمادین، با سردادن شعار‌های حسینی، آمادگی خود را برای ایستادگی در جبهه صنعت و حرکت در مسیر عدالت‌خواهی و ایثار، همگام با آموزه‌های نهضت عاشورا اعلام کردند.