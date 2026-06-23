به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قافله عزاداری میدان امام خمینی خوراسگان، چایخانه مبارکه میزبان عزاداران، مراسم زنجیر زنی و عزاداری محرم روستای کفرود ‍ ‍ ‍ از جمله رویداد‌های خبری روایت شده در این بسته از مخاطبان است.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از عزاداری‌های ماه محرم و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است. مخاطبان در گوشه و کنار استان اصفهان همچنین می‌توانند با اسکن رمزینه بالا آثارخود شامل عکس و فیلم را برای ما ارسال کنند.