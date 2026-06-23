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در بسته روایت این هفته رویدادهایی از اجتماعات شبانه تا برپایی مراسم عزاداری ایام شهادت سید الشهدا حضرت عبدالله الحسین (ع) انعکاس داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قافله عزاداری میدان امام خمینی خوراسگان، چایخانه مبارکه میزبان عزاداران، مراسم زنجیر زنی و عزاداری محرم روستای کفرود از جمله رویدادهای خبری روایت شده در این بسته از مخاطبان است.
سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از عزاداریهای ماه محرم و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.
مخاطبان در گوشه و کنار استان اصفهان همچنین میتوانند با اسکن رمزینه بالا آثارخود شامل عکس و فیلم را برای ما ارسال کنند.