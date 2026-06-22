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وزارت دارایی مالزی اعلام کرد از ابتدای ماه ژوئیه، شهروندان این کشور میتوانند گازوئیل یارانهای دریافت کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کوالالامپور، اجرای طرح جدید یارانه سوخت در سراسر مالزی از طریق سازوکار مبتنی بر کارت ملی هوشمند انجام خواهد شد؛ روشی که پیشتر در برنامه «بودی مادانی» برای بنزین نیز به کار گرفته شده بود.
وزارت دارایی مالزی در بیانیهای اعلام کرد: یارانه گازوئیل به صورت مستقیم و تنها برای شهروندان مالزی و با احراز هویت کارت ملی پرداخت خواهد شد و اتباع خارجی و افراد فاقد شرایط، مشمول این یارانه نخواهند بود.
بر اساس این طرح، قیمت گازوئیل یارانهای برای شهروندان مالزی در سراسر کشور یکسان خواهد بود. در حال حاضر گازوئیل در ایالتهای صباح و ساراواک با نرخ یارانهای ۲.۱۵ رینگیت به فروش میرسد، در حالی که قیمت آزاد آن در شبهجزیره مالزی به ۴.۳۷ رینگیت در هر لیتر میرسد.
دولت مالزی همچنین اعلام کرد: با اجرای اصلاحات جدید در نظام هدفمندسازی یارانه سوخت، قیمت گازوئیل در صباح و ساراواک نیز با سایر مناطق کشور هماهنگ می شود.
در این بیانیه تأکید شده است که یارانههای دولتی باید صرفاً به شهروندان مالزی اختصاص یابد و اختلاف قابل توجه میان قیمت یارانهای و آزاد گازوئیل، زمینه سوءاستفاده، قاچاق و نشت یارانه به بازارهای خارجی را فراهم کرده است.