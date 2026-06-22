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جهاددانشگاهی خوزستان بهمناسبت ماه محرم مسابقه ملی روایتنویسی ایران عاشورایی را ویژه دانشجویان برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خوزستان با اشاره به برگزاری مسابقه ملی «روایتنویسی ایران عاشورایی» بهمناسبت ماه محرم ویژه دانشجویان گفت: روایتهای دانشجویان از تأثیر عاشورا بر حماسه جنگ رمضان، پیوند حماسه حسینی با هویت ایرانی، تبدیل خیابانهای ایران به حسینیه و از مکتب عاشورایی تا ایستادگی ملی محورهای این مسابقه هستند.
وی با بیان اینکه دانشجویان علاقهمند به شرکت در این مسابقه میتوانند روایت خود را به شماره ایتا ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ ارسال کنند، افزود: اثر ارسالی باید اصیل و نوشته خود شخص باشد، در فایل ورد، حداکثر ۳۵۰ کلمه و عنوان اثر درج شود، هر دانشجو حداکثر دو روایت میتواند ارسال کنند.
مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خوزستان اظهار کرد: همچنین بخشهای داوری شامل چه کسی روایت میکند، چه اطلاعاتی به مخاطب میدهد، نحوه بیان روایت براساس توالی زمان، شخصیتپردازی، توصیف صحنهها است. به سه اثر برگزیده جوایز نقدی و یادبود اهدا خواهد شد.