به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن، در اطلاعیه وزارت بازرگانی چین آمده به منظور حفظ امنیت ملی و منافع و عمل به تعهدات بین المللی مانند عدم اشاعه، در پاسخ به رویه مخرب دولت آمریکا در افزودن فهرست موسوم به «فهرست شرکت‌های نظامی چین» و مطابق با قانون کنترل صادرات جمهوری خلق چین و مقررات کنترل صادرات اقلام دومنظوره جمهوری خلق چین، ۱۰ نهاد مرتبط با ارتش آمریکا، از جمله آویوکس را در فهرست کنترل صادرات قرار دهد. بر این اساس صادرات اقلام دو منظوره به این نهاد‌ها ممنوع خواهد بود و هیچ صادرکننده‌ای اجازه نقض این مقررات را ندارد.

فهرست کامل ۱۰ شرکت تحریم‌شده به این شرح است:

۱. ایویوکس (Aveox, Inc.)

۲. رد کت هلدینگ (Red Cat Holdings, Inc.)

۳. تیل درون (Teal Drones, Inc.)

۴. آی‌ام‌اس‌ای آر (IMSAR, LLC)

۵. جیا رباتیکس (Jaia Robotics, Inc.)

۶. بال ایروسپیس (Ball Aerospace & Technologies Corp.)

۷. اشکوش دفنس (Oshkosh Defense, LLC)

۸. ال۳ هریس ماریتایم سرویسز (L۳Harris Maritime Services, Inc.)

۹.‌ام‌پی مَتریالز (MP Materials Corp.)

۱۰. یواسای ریر ارث (USA Rare Earth, Inc.)