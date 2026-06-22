مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از ثبت احوال، حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید مهران کشاورز گفت: در ماه‌های اخیر سه مرکز «مهر و گفت‌وگو» در استان راه‌اندازی شده که یکی از آنها در شهرستان بویراحمد و دو مرکز دیگر در شهرهای دهدشت و گچساران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این مراکز با هدف ارتقای سلامت جسمی، روحی و اجتماعی سالمندان، تقویت مشارکت اجتماعی و کاهش انزوای این قشر راه‌اندازی شده و برنامه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در آنها اجرا می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه تسهیل‌گران فعال در حوزه سالمندی خبر داد و گفت: توانمندسازی سالمندان و توسعه خدمات تخصصی از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی در این حوزه است.

وی با اشاره به صدور مجوزهای جدید مراکز خدمات سالمندی در استان بیان کرد: تا سال گذشته تنها یک مجوز برای مراکز مرتبط با سالمندان صادر شده بود اما در چند ماه اخیر چهار مجوز جدید صادر و پنجمین مجوز نیز در استان به بهره‌برداری رسیده است.

کشاورز اجرای طرح توانمندسازی زنان سالمند و آموزش بیش از ۱۰۰ نفر در این زمینه را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد و افزود: آموزش پیشگیری از بیماری‌های قلبی، پوکی استخوان، سکته‌های قلبی و سایر بیماری‌های شایع سالمندی در نقاط مختلف استان در حال اجرا است.

وی با تشریح وظایف دستگاه‌های اجرایی در حمایت از مراکز «مهر و گفت‌وگو» گفت: دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، هلال احمر، صدا و سیما، کمیته امداد، فنی و حرفه‌ای، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، اداره ورزش و جوانان، صندوق‌های بازنشستگی و سایر دستگاه‌های عضو شورای سالمندان در اجرای برنامه‌های آموزشی، سلامت‌محور، فرهنگی و اجتماعی همکاری خواهند داشت.

مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد همچنین به موضوع مناسب‌سازی محیط برای سالمندان، معلولان و جانبازان اشاره کرد و گفت: براساس مصوبات شورای سالمندان، رعایت ضوابط مناسب‌سازی در صدور مجوزها و پایان‌کار پروژه‌ها مورد تأکید قرار گرفته و نظارت‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی از بررسی وضعیت مناسب‌سازی مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی استان خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ارزیابی این مراکز در دستور کار قرار گرفته تا زمینه استفاده بهتر سالمندان، معلولان و جانبازان از خدمات عمومی فراهم شود.

وی با اشاره به آمار سالمندان استان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار دریافتی از ثبت احوال، حدود ۱۰ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند.