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همزمان با هفته قوه قضائیه، ۱۰۷ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در آذربایجانغربی با کمک خیران و حمایت دستگاه قضایی از زندان آزاد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته قوه قضائیه، ۱۰۷ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در آذربایجانغربی با کمک خیران و حمایت دستگاه قضایی از زندان آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی در جریان بازدید از زندان مرکزی ارومیه و رسیدگی به مشکلات زندانیان، با اشاره به نقش موثر خیران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: کمکهای خیرخواهانه مردم نیکاندیش استان نقش مهمی در بازگشت زندانیان به آغوش خانوادههایشان دارد.
ناصر عتباتی افزود: آذربایجانغربی در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همواره جزو استانهای برتر کشور بوده و معمولاً رتبههای اول تا سوم را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته نیز با کمک خیران و ستاد دیه استان حدود هزار و ۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدهاند، تأکید کرد: تداوم این فرهنگ انسانی میتواند زمینه بازگشت بسیاری از افراد گرفتار در جرایم غیرعمد را به جامعه و خانوادههایشان فراهم کند.
در این میان برخی از زندانیان آزاد شده نیز با ابراز خوشحالی از آزادی خود، از خیران و مسئولان دستگاه قضایی قدردانی کردند و گفتند که این کمکها فرصت دوبارهای برای بازگشت به زندگی و جبران گذشته در اختیار آنان قرار داده است.