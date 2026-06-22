همزمان با هفته قوه قضائیه، ۱۰۷ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در آذربایجان‌غربی با کمک خیران و حمایت دستگاه قضایی از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته قوه قضائیه، ۱۰۷ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیرعمد در آذربایجان‌غربی با کمک خیران و حمایت دستگاه قضایی از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از زندان مرکزی ارومیه و رسیدگی به مشکلات زندانیان، با اشاره به نقش موثر خیران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: کمک‌های خیرخواهانه مردم نیک‌اندیش استان نقش مهمی در بازگشت زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان دارد.

ناصر عتباتی افزود: آذربایجان‌غربی در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همواره جزو استان‌های برتر کشور بوده و معمولاً رتبه‌های اول تا سوم را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته نیز با کمک خیران و ستاد دیه استان حدود هزار و ۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند، تأکید کرد: تداوم این فرهنگ انسانی می‌تواند زمینه بازگشت بسیاری از افراد گرفتار در جرایم غیرعمد را به جامعه و خانواده‌هایشان فراهم کند.

در این میان برخی از زندانیان آزاد شده نیز با ابراز خوشحالی از آزادی خود، از خیران و مسئولان دستگاه قضایی قدردانی کردند و گفتند که این کمک‌ها فرصت دوباره‌ای برای بازگشت به زندگی و جبران گذشته در اختیار آنان قرار داده است.