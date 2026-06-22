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همزمان با ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا، یادواره شهدای جنگ تحمیلی شهرستان فریدن همزمان با سالگرد شهادت شهید غلامرضا سوادکوهی در حسینیه شهدای روستای خویگان این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نماینده ولیفقیه در سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان گفت: شهدا چراغ راه ملت ایران و بزرگترین مؤلفه قدرت انقلاب اسلامی هستند و ملت ایران با تبعیت از ولایت، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد.
حجتالاسلام رحمتالله صادقی با اشاره به جایگاه شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی افزود: شهدا با تأسی به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیه ولایتمداری و فرمانبری از ولایت، مسیر عزت و سربلندی را انتخاب کردند و تا پای جان بر عهد خود با اسلام و انقلاب ایستادند.
وی با تأکید بر نقش مردم در اقتدار کشور گفت: ملت ایران در حوادث و تهدیدهای مختلف ثابت کردهاند که در کنار ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادهاند و همین همراهی، عامل اصلی شکست توطئههای دشمنان بوده است.
در این همایش از خانوادههای معظم شهدا تجلیل شد.