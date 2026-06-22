به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛نماینده ولی‌فقیه در سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان گفت: شهدا چراغ راه ملت ایران و بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت انقلاب اسلامی هستند و ملت ایران با تبعیت از ولایت، مسیر عزت و اقتدار را ادامه خواهد داد.

حجت‌الاسلام رحمت‌الله صادقی با اشاره به جایگاه شهدا در تداوم مسیر انقلاب اسلامی افزود: شهدا با تأسی به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با روحیه ولایتمداری و فرمانبری از ولایت، مسیر عزت و سربلندی را انتخاب کردند و تا پای جان بر عهد خود با اسلام و انقلاب ایستادند.

وی با تأکید بر نقش مردم در اقتدار کشور گفت: ملت ایران در حوادث و تهدید‌های مختلف ثابت کرده‌اند که در کنار ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند و همین همراهی، عامل اصلی شکست توطئه‌های دشمنان بوده است.

در این همایش از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.