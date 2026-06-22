مدیرآموزش و پرورش تویسرکان گفت: در دوسال گذشته تاکنون ۳ مدرسه خیرساز روستایی در تویسرکان به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدرسه فرزندان میهن در روستای خیرآباد تویسرکان، یکی از مدارس خیرساز این شهرستان است که دیوار کشی آن نیز با تداوم مشارکت موسسه خیریه وابسته به مجموعه صنعتی گلرنگ تکمیل شد.

مریم به مرام معاون برنامه ریزی و مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی استان همدان با اعلام اینکه مدرسه خیرساز فرزندان میهن در روستای خیرآباد ۱۵۰ متر مربع زیربنا و ۱۷۰ متر دیوارکشی آن نیز با مشکارت خیر تکمیل شد افزود: از ۸ میلیارد تومان اعتبار آن، سی درصد توسط خیر و بقیه از محل اعتبارات ملی خیری تامین شد.

فریبرز مرادی مدیر امور عمرانی موسسه چتر خوشبختی میهن هم گفت: مجموعه صنایع غذایی میهن ۱۵۰ مدرسه در کشور احداث کرد که در استان همدان مدرسه‌ها در تویسرکان، بهار، کبودراهنگ و سامن بوده است.