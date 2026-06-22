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معاون مدیرکل کتابخانههای عمومی استان خوزستان گفت: استان خوزستان با وجود دارا بودن روستاهای فراوان فقط یک کتابخانه سیار در شهرستان کارون دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سیدحمزه موسوی زاد روز دوشنبه در نشست امور کتابخانههای دزفول ، راه اندازی کتابخانه سیار را ضروری دانست و افزود: شوش بالاترین تعداد روستا را در کل کشور دارد.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری این مطالبه جدی ادامه داد: برای راه اندازی کتابخانه سیار در شهرستان پس از تامین زمین و آمایش سرزمینی باید ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه و نیروی مورد نیاز تامین شود.
معاون مدیرکل کتابخانههای عمومی خوزستان با بیان اینکه کتابخانه سیار کارون اهدایی خیر است، تصریح کرد: تعداد مخاطبان این کتابخانه با مخاطبان کتابخانههای فعال شهری برابری میکند.
مجمع خیرین کتابخانه ساز در حال طراحی است
معاون ادارهکل کتابخانههای عمومی خوزستان با اشاره به راهاندازی مجمع خیرین کتابخانهساز گفت: بر این اساس، در سامانهای که راهاندازی میشود، کتابخانهها تجهیزات و منابع مورد نیاز خود را بارگذاری میکنند تا نسبت به تامین آنها توسط خیرین اقدام شود.
موسویزاد بیان کرد: نهاد کتابخانهها یک مجموعه صد درصد فرهنگی است که باید علاوه بر تامین زیرساختهای لازم، در حوزه نرمافزاری نیز فعالیت داشته باشد.
وی افزود: طبق سیاست و اولویت نهاد کتابخانههای کشور، رویکرد کتابخانهها از نگاه صرف به امانت کتاب تغییر کرده و این مراکز به پایگاههای اجتماعی تبدیل شدهاند.
معاون مدیرکل کتابخانههای عمومی استان خوزستان بر ضرورت توسعه عادلانه خدمات بر اساس نیازهای محلی تاکید کرد و گفت: شهروندان در هر نقطه از شهر و روستا باید بهصورت عادلانه از خدمات کتابخانهای بهرهمند شوند.
وی تنوعبخشی به خدمات فرهنگی را ضروری دانست و افزود: ۷۰ نوع خدمت برای کتابخانهها تعریف شده است که برای اجرای آنها باید بودجه مورد نیاز تامین شود.
موسویزاد بر ضرورت پرداخت سهم نیمدرصد کتابخانهها از درآمد شهرداریها تاکید کرد و گفت: هزینههای جاری، مجموعه کتابخانهها را با چالش مواجه کرده است که در صورت پرداخت این سهم، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد.
کتابخانه مرکزی دزفول فقط ۱۷ درصد پیشرفت دارد
معاون مدیرکل کتابخانههای عمومی خوزستان گفت: کتابخانه مرکزی دزفول بهعنوان دومین کتابخانه استان، تنها حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ این در حالی است که کلنگ این پروژه در سال ۹۲ به زمین خورد، اما اجرای آن از سال ۹۷ آغاز شد.
وی ادامه داد: امسال ۳۳۰ میلیارد ریال برای ساخت این کتابخانه اختصاص یافته که تنها ۳۰ میلیارد ریال آن جذب شده است.
موسویزاد با اشاره به بافت جمعیتی مناطقی مانند زیباشهر و کوی ۸۶ هکتاری دزفول، خاطرنشان کرد: در برخی نقاط فضا مهیاست و میتوان از چنین ظرفیتهایی بهخوبی برای ایجاد فضای کتابخانهای استفاده کرد.
نشست امور کتابخانههای شهرستان دزفول، امروز دوشنبه با حضور نماینده مردم، فرماندار و جمعی از مسئولان مربوطه در سالن جلسات فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار و تصمیماتی برای ارتقای سطح کتابخوانی و بهبود وضعیت کتابخانههای این شهرستان اتخاذ شد.