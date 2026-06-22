به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، «پرابوو سوبیانتو»، رئیس‌جمهور اندونزی، پیش‌نویس آئین‌نامه‌ای را ارائه کرده است که نقشه راه به‌کارگیری هوش مصنوعی در وزارتخانه‌ها و دولت‌های محلی را از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۹ میلادی ترسیم می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین بخش‌های این برنامه، استفاده از AI در طرح ۱۵ میلیارد دلاری «وعده‌های غذایی رایگان» است. در این طرح، هوش مصنوعی برای طراحی منو‌های منطقه‌ای، نظارت بر بهداشت آشپزخانه‌ها، پیش‌بینی میزان تقاضا و یکپارچه‌سازی داده‌های بهداشتی به کار گرفته خواهد شد.

در تدوین این پیش‌نویس، شرکت‌های بزرگی نظیر متا، آی‌بی‌ام و مایکروسافت همکاری کرده‌اند. مایکروسافت پیش از این اعلام کرده بود که ۱.۷ میلیارد دلار در گسترش سرویس‌های ابررایانشی و هوش مصنوعی در اندونزی سرمایه‌گذاری می‌کند.

با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که اندونزی هنوز برای تبدیل شدن به یک قطب توسعه‌دهنده هوش مصنوعی کاملاً آماده نیست، چرا که کمبود شدید زیرساخت‌هایی نظیر تراشه‌های پیشرفته و فقدان نیروی کار ماهر، از چالش‌های اصلی پیش روی این کشور است.