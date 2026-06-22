کسب رتبه دوم کهگیلویه و بویراحمد در شاخصهای کلان دادرسی کشور
رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت : در راستای اجرای سند تحول قوه قضاییه، دادگستری استان در شاخصهای کلان دادرسی موفق به کسب رتبه دوم کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، افراسیابی افزود: دستگاه قضایی به صورت برنامهمحور و بر اساس اسناد بالادستی بهویژه سند تحول عملکرد خود را تنظیم میکند و هر ساله عملکرد استانها به صورت دقیق و علمی ارزیابی می شود.
وی گفت: شاخصهای ارزیابی شامل سرعت و دقت رسیدگی و اقناعپذیری آرا، توجه به حقوق عامه، رفع موانع حقوقی شرکتهای تولیدی و حمایت از تولید است که دادگستری استان در این بخشها موفق به کسب رتبه دوم کشور شده است.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ۷۵ درصد این ارزیابی مربوط به شاخصهای دادرسی و ۲۵ درصد آن مربوط به حقوق عامه است افزود: در مجموع و بر اساس عملکرد کلی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۴۰۴ رتبه پنجم کشور را به دست آورد
افراسیابی ادامه داد: بیش از سه ماه است که موکبهای دادگستری به ویژه موکب دادگستری مرکز استان در خیابان جمهوری اسلامی شهریاسوج خدمات قضایی به مردم ارائه میدهند و شهروندان بدون هیچ مانعی مشکلات حقوقی خود را مطرح کرده و دستورات قضایی لازم صادر میشود.
وی با اشاره به تعامل سازنده دستگاه قضایی با دولت افزود: در حوزههای مختلف از جمله پتروشیمی و سایر شرکتهای تولیدی دستگاه قضایی استان ورود جدی داشته و بخشی از موانع حقوقی و تولیدی را برطرف کرده است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: اگر بخواهیم عملکرد نظام جمهوری اسلامی ارتقا پیدا کند باید دسترسی مردم به مقامات قضایی آسانتر فرآیند دادرسی روانتر و رسیدگی به پروندهها سریعتر و همراه با صدور آرای متقن باشد که خوشبختانه دادگستری استان در این زمینه کارنامه ممتازی کسب کرده است.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پروندهها در سال گذشته گفت: علاوه بر رسیدگی به پروندههای ورودی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد پروندههای معوق نیز تعیین تکلیف شد که نشاندهنده تلاش شبانهروزی و جهادی همکاران قضایی استان است.
افراسیابی همچنین از کاهش۶ درصدی جرائم در استان خبر داد و افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم استان موفق به کسب رتبه پنجم کشور شد که این موفقیت نتیجه تعامل میان دستگاه قضایی دولت و مردم است.
وی یکی از شاخصهای مهم ارزیابی قوه قضاییه را میزان رضایتمندی مردم دانست و ادامه داد: استان در شاخص رضایتمندی مردمی نیز در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه به برنامههای هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰ عنوان برنامه برای این هفته پیشبینی شده است.
افراسیابی افزود: برگزاری دوره سوم کارآموزی قضایی در استان از مهمترین برنامه این هفته است که فارغالتحصیلان این دورهها به طور کامل جذب بدنه قضایی استان میشوند و نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارند.
وی با بیان اینکه استان از نظر شاخص برخورداری از قضات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت رتبه نخست کشور را دارد افزود: در حالی که برخی استانها بین ۱۱ تا ۱۳ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارند این شاخص در کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ قاضی است.
وی اضافه کرد: برپایی میزهای خدمت در نماز جمعه شهرستانها، سرکشی به حوزههای قضایی و بررسی پروندههای دارای اطاله، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، حضور در گلزار شهدا، تجلیل از همکاران اداری، رصد نظام جدید آماری قوه قضاییه و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی از دیگر برنامههای هفته قوه قضاییه است.