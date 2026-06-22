پخش زنده
امروز: -
یک شرکت دانشبنیان در نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۶، با طراحی و تولید قالبهای پریفرم مطابق استانداردهای جهانی، توانمندی خود را در صنعت قالبسازی کشور به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فناوران یک شرکت دانشبنیان با بهرهگیری از دانش فنی بومی، تجهیزات پیشرفته و توجه به شرایط اقلیمی و الگوی مصرف در ایران، نقش مهمی در توسعه و بومیسازی این صنعت ایفا کرده است.
این شرکت طی سالهای گذشته زمان و سرمایه قابلتوجهی را صرف تحقیق، توسعه و طراحی قالبهای پریفرم کرده است. این مجموعه با مطالعه استانداردهای بینالمللی و در نظر گرفتن ویژگیهای اقلیمی و نوع مصرف در کشور، موفق شده قالبهایی متناسب با نیاز بازار ایران طراحی و تولید کند.
قالب پریفرم، یک قالب تزریق پلاستیک است که محصول آن برای تولید بطریهای نوشیدنی، آرایشی، بهداشتی ودارویی استفاده میشود. محصول اولیه ای که با این قالب تولید میشود تاثیر به سزایی روی کیفیت بطریها دارد درنتیجه طراحی اولیه پریفورم بسیارمهم است.
بیشترین استفاده از پریفرم در صنعت نوشیدنی، روغن خوراکی، آرایشی، دارویی و جهت تولید بطری است؛ قابل ذکر است که طراحی و شکل فیزیکی پریفرم بسیار دقیق و خاص بوده که با محاسبه دقیق، میتواند مواد پلاستیک کمتر استفاده کرده، بنابراین به محیطزیست و کمترشدن هزینه تمام شده محصول کمک کند.
در روند تبدیل پریفرم به بطری و تولید برخی از ظروف، پریفرم در داخل کوره حرارت داده شده و بعد از گرم شدن، آن را داخل قالب مورد نظر قرار داده و به آن هوای فشرده دمیده میشود، در نتیجه در کمتر از یک ثانیه پریفرم، شکل بطری را به خود گرفته و بطری کامل میشود.
به همین دلیل پریفرمها در بستهبندی، حمل و نقل و ذخیرهسازی آب معدنی، انواع آب میوه ها، محصولات لبنیاتی، نوشابهها، سسها، روغن ها و انواع محصولاتی که دارای بطریها یا محفظههایی پلاستیکی هستند کاربرد دارند.
همچنین برای بستهبندی برخی از مواد غذایی که در ظروف پلاستیکی نگهداری می شوند، مثل مربا، عسل، حبوبات و وحتی از این محصول برای ظروف و بطری های دارویی و… نیز استفاده می شود.
این شرکت بهعنوان تنها تولیدکننده قالبهای پریفرم بهصورت استاندارد در ایران شناخته میشود. تسلا پلاست مولد با اتکا به دانش تخصصی و تجربه فنی خود، توانسته فناوری تولید این قالبها را بومیسازی کرده و گام مؤثری در کاهش وابستگی کشور به فناوریهای خارجی بردارد.
این شرکت برای تولید قالبهای خود از ماشینآلات تخصصی CNC بهره میبرد. تمامی این تجهیزات از نسل جدید ماشینآلات صنعتی بوده و عمر ساخت آنها کمتر از یک سال است؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش دقت، کیفیت و سرعت تولید قالبها دارد.
یکی از مزیتهای فنی و رقابتی این شرکت، استفاده از دستگاههای «گاندریل» در فرآیند سوراخکاری صفحات اصلی، سنبهها و سایر قطعات قالب است.
با توجه به تأثیر مستقیم دقت ابزار بر کیفیت نهایی قالب، تسلا پلاست مولد این فناوری را در خطوط تولید خود بهکار گرفته است.
در حال حاضر این شرکت تنها مجموعه در ایران است که از فناوری گاندریل در تولید قالبهای پریفرم بهره میبرد؛ مزیتی که کیفیت ساخت محصولات این شرکت را در سطح استانداردهای روز دنیا قرار داده است.