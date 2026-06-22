پخش زنده
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علاقهمندان به فوتبال میتوانند تمامی دیدارهای روز سهشنبه دوم تیرماه جام جهانی ۲۰۲۶ را به صورت زنده از شبکه سه سیما تماشا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابتهای جام جهانی، پنج دیدار در روز سهشنبه دوم تیرماه برگزار میشود که پوشش کامل و زنده این مسابقات بر عهده برنامه «جام ۲۶» است.
برنامه زمانبندی پخش این دیدارها به شرح زیر است:
دیدار تیمهای ملی فرانسه و عراق در گروه I، ساعت ۰۰:۳۰ بامداد از استادیوم لینکولن فایننشال فیلد فیلادلفیا پخش میشود.
مسابقه نروژ و سنگال در گروه I، ساعت ۰۳:۳۰ بامداد از استادیوم متلایف رادرفورد شرقی روی آنتن میرود.
بازی تیمهای اردن و الجزایر در گروه J، ساعت ۰۶:۳۰ از استادیوم لیوایز سانتا کلارا پخش خواهد شد.
دیدار پرتغال و ازبکستان در گروه K، ساعت ۲۰:۳۰ از استادیوم انآرجی هیوستون نمایش داده میشود.
مسابقه انگلیس و غنا در گروه L نیز ساعت ۲۳:۳۰ از استادیوم ژیلت فاکسبرو پخش میشود.
فوتبالدوستان میتوانند تمامی این رقابتها را به صورت مستقیم از شبکه سه سیما پیگیری کنند.