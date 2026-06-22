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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از ابلاغ الگوی کشت محصولات گلخانهای و زراعت چوب تا پایان شهریور ماه و ابلاغ الگوی تولید محصولات دامی تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا گلمحمدی، امروز در نشست خبری خود با تشریح برنامههای این سازمان، اعلام کرد که علاوه بر اصلاح نسخههای موجود، الگوی کشت محصولات گلخانهای و زراعت چوب تا پایان شهریور و الگوی تولید محصولات دامی نیز تا پایان سال جاری ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در ابلاغ الکترونیکی الگوی کشت محصولات زراعی، افزود: «الگوی پنجم محصولات زراعی با هدف صرفهجویی در مصرف ۵ میلیارد مترمکعب آب تدوین شد.» گلمحمدی همچنین از راهاندازی «مرکز پایش تولید کشاورزی» به عنوان ابزاری برای رصد اجرای الگوها و دریافت بازخورد مستقیم از کشاورزان یاد کرد.
رئیس سازمان تات در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت استراتژیک منابع ژنتیکی، گفت: منابع ژنتیکی حکم ناموس کشور را دارند و بیش از ۸۰ درصد منابع ژنتیکی بخش کشاورزی و طبیعی کشور در اختیار این سازمان است .
گلمحمدی با اشاره به نگهداری بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نمونه منابع ژنتیکی، بر ضرورت تامین بودجه تاکید کرد و افزود: برای حفاظت از این ذخایر در برابر تهدیدات، بازسازی کلکسیونها و ایجاد نسخههای پشتیبان، سالانه به یکهزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه در این زمینه همکاری کند.