استاندار کردستان در بازدید از روند اجرای طرح گردشگری قشلاق گریزه اظهار کرد: پس از تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، به طور قطع سیمـا و منظر ورودی‌های شهر سنندج از سمت همدان و کرمانشاه متحول خواهد شد.

تحول در سیمای سنندج با اجرای طرح گردشگری قشلاق گریزه تحول در سیمای سنندج با اجرای طرح گردشگری قشلاق گریزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، آرش زره‌تن لهونی امروز در بازدید از روند اجرای طرح گردشگری قشلاق گریزه که آن را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گردشگری استان و غرب کشور می‌نامد اظهار کرد: این پروژه جذاب و راهبردی پس از تکمیل و بهره‌برداری، به طور قطع سیمـا و منظر ورودی‌های شهر سنندج از سمت همدان و کرمانشاه را متحول خواهد کرد.

وی با اشاره به آغاز جدی عملیات اجرایی پروژه از ۲ سال گذشته افزود: با پیگیری‌های شبانه‌روزی، اجرای پروژه وارد فاز عملیاتی شد. فاز نخست سال گذشته توسط پیمانکار آغاز شد و هم‌اکنون عملیات لایروبی، لجن‌برداری و احداث دو بند در حال انجام است.

استاندار کردستان ادامه داد: در فاز دوم، قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیمانکار وارد میدان شده و اجرای چهار بند دیگر را با جدیت آغاز کرده است؛ ضمن اینکه ماشین‌آلات مورد نیاز به محل پروژه منتقل شده و روند اجرایی با سرعت مناسبی در حال انجام است.

زره‌تن لهونی با اشاره به حمایت دولت از این پروژه گفت: در سفر رئیس‌جمهور به استان، این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های ضروری مطرح و دستورات لازم برای تسریع در اجرای آن صادر شد و پس از آن نیز باحضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای فاز دوم پروژه اختصاص یافت.

وی افزود: از مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار استانی به پروژه اختصاص یافته است.

استاندار کردستان ادامه داد: همچنین برای تکمیل خط انتقال فاضلاب این پروژه، مذاکراتی با وزارت نیرو انجام شده و پیگیر تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر در این بخش هستیم که در صورت تحقق، مجموع اعتبار پروژه به هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

لهونی با تأکید بر تداوم پیگیری‌ها حتی در شرایط سخت کشور گفت: این پروژه با تمام توان و حتی در مقاطع دشوار جنگی نیز مورد پیگیری قرار گرفت و تخصیص اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی نیز در همان مدت جنگ تحمیلی سوم نهایی شد.

وی یادآور شد: تخصیص این اعتبار به یک پروژه شهری در سنندج، نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به توسعه عمرانی استان است.

استاندار درباره میزان پیشرفت پروژه بیان کرد: در فاز نخست، بخشی از عملیات اجرایی پیشرفت مناسبی داشته است. فاز دوم که شامل احداث چهار بند است، به‌تازگی آغاز شده و قرارداد آن ۱۸ ماهه است. با این حال، تلاش ما این است که پروژه زودتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد.

زره‌تن لهونی تصریح کرد: در حال پیگیری هستیم تا دست‌کم یکی از بند‌های پروژه در مدت دو ماه آینده آماده بهره‌برداری شود و هدف ما تکمیل کل پروژه در مدتی کمتر از مدت قرارداد است.

استاندار کردستان در پایان خاطرنشان کرد: با اتمام این پروژه، شاهد تحولی جدی در منظر شهری سنندج، به‌ویژه در ورودی‌های همدان و کرمانشاه خواهیم بود؛ این طرح هم مورد استفاده شهروندان سنندج و مردم استان کردستان قرار خواهد گرفت و هم به عنوان یک ظرفیت مهم گردشگری، پذیرای مسافران و گردشگران خواهد بود.