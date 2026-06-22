رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از توافق این سازمان با سازمان هواشناسی کشور برای گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه آلودگی هوا و تغییر اقلیم خبر داد و گفت: کارگروه‌های تخصصی مشترک به منظور پیشبرد برنامه‌ها و اجرای تکالیف قانونی دو دستگاه تشکیل خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمدرضا طاهری با اشاره به نشست مشترک شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سحر تاج‌بخش رئیس سازمان هواشناسی کشور اظهار کرد: در این نشست زمینه‌های همکاری مشترک دو دستگاه در حوزه‌های آلودگی هوا و تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به مأموریت‌ها و وظایف قانونی مشترک، مقرر شد همکاری‌های فنی و تخصصی در موضوعاتی از جمله تهیه سیاهه انتشار آلاینده‌ها، مدل‌سازی آلودگی هوا، پایش و مدیریت کیفیت هوا تقویت شود.

طاهری همچنین از توافق دو دستگاه برای انسجام‌بخشی بیشتر به برنامه‌های مرتبط با تغییر اقلیم خبر داد و گفت: کارگروه‌های تخصصی مشترک برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های ملی در این حوزه تشکیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: در این نشست بر ضرورت هم‌افزایی علمی و اجرایی میان دستگاه‌ها برای ارتقای نظام پایش، تحلیل داده‌ها و برنامه‌ریزی مؤثرتر در حوزه آلودگی هوا و تغییر اقلیم تأکید شد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم افزود: برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش‌ها و رویداد‌های تخصصی و ملی در حوزه محیط زیست و تغییر اقلیم نیز از دیگر محور‌های مورد توافق دو دستگاه بود.