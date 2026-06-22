معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری گیلان در امور شورا‌های حل اختلاف، از آزادی یک متهم محکوم به قصاص نفس، با گذشت اولیای دم پس از ۳ سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین میرمحمدی گفت: متهمی که به جرم قتل یکی از اعضای خانواده اش به مدت ۳ سال در حبس بود، با گذشت اولیای دم از قصاص نجات یافت.

وی با اشاره به تلاش اعضای شعبه ویژه قصاص شورای حل اختلاف گیلان، صلح یاران و مددکاران برای کسب رضایت اولیای دم، افزود: در اقدامی انسان‌دوستانه، پرونده قصاص، پس از ۳ سال حبس قاتل، با گذشت اولیای دم و بدون گرفتن دیه، به صلح و سازش ختم شد.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری گیلان در امور شورا‌های حل اختلاف گفت: ختم چنین پرونده‌هایی به صلح و سازی ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در حل و فصل پرونده‌های سنگین کیفری، به ویژه در موضوعات حساسی همچون قصاص را نشان می‌دهد.