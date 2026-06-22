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رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از اجرای عملیات مرمت، سندپلاست و رنگآمیزی پل کردخیل شهرستان جویبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران از اجرای عملیات مرمت، سندپلاست و رنگآمیزی پل کردخیل در شهرستان جویبار خبر داد.
باقر صادقی گفت: این عملیات در راستای حفظ و افزایش عمر مفید سازههای فنی و بهبود شرایط بهرهبرداری از پلهای موجود انجام شده است.
وی افزود: پل کردخیل به عنوان یکی از پلهای مهم مسیرهای ارتباطی شهرستان جویبار، نقش مؤثری در تردد روزانه شهروندان و کاربران جادهای دارد و نگهداری مستمر آن در دستور کار اداره کل قرار گرفته است.
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای مازندران اظهار کرد: در این پروژه عملیات پاکسازی سطوح فلزی، سندپلاست، رفع خوردگیها و زنگزدگیهای موجود و همچنین رنگآمیزی کامل بخشهای فلزی پل با استفاده از پوششهای حفاظتی استاندارد اجرا شد.
صادقی افزود: اجرای این اقدامات ضمن افزایش مقاومت سازه در برابر عوامل محیطی و رطوبت، از بروز آسیبهای احتمالی در آینده جلوگیری خواهد کرد.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه در نگهداری ابنیه فنی استان گفت: بازدیدهای مستمر، پایش وضعیت پلها و اجرای عملیات بهسازی و تعمیرات مورد نیاز به صورت مداوم در محورهای مختلف استان در حال انجام است.
رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای مازندران در پایان از تلاش عوامل اجرایی و کارشناسان این حوزه قدردانی کرد و افزود: اداره کل راهداری و حملونقل جادهای مازندران با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی موجود، ارتقای ایمنی و کیفیت زیرساختهای حملونقل جادهای را با جدیت دنبال میکند.