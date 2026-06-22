به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صمت خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به نقش مؤثر اصناف در اقتصاد استان، از پیگیری برای تخصیص بسته‌های حمایتی و انتقال صنوف آلاینده به شهرک‌های تخصصی خبر داد.

پارسا با بیان اینکه امروز روز ملی اصناف نامگذاری شده است، افزود: اصناف بالاترین نقش در تأمین اقتصاد کشور و استان را دارند و از ۲۳ خرداد پارسال که کشور مورد حمله دشمن قرار گرفت تمام اصناف با مردم همراهی کرده‌اند.

وی گفت: در استان ۳۸ هزار و ۳۹۰ واحد صنفی شامل ۷ هزار و ۱۰۴ واحد تولیدی، ۷ هزار و ۸۳۵ واحد خدمات فنی، ۱۷ هزار و ۷۷۸ واحد توزیعی و ۵ هزار و ۶۷۳ واحد خدماتی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل صمت خراسان جنوبی افزود: از ابتدای سال ۱۸۸ پروانه صنفی، ۴۵۸ پروانه توزیعی، ۱۹۸ پروانه خدمات فنی، ۱۷۸ پروانه خدماتی و در مجموع هزار و ۲۲ پروانه صنفی صادر شده که اگر برای هر پروانه دو و نیم نفر اشتغال در نظر گرفته شود برای ۲ هزار و ۵۵۵ نفر اشتغال ایجاد شده است.

پارسا در خصوص انتقال شهرک صنوف آلاینده و اصناف داخل شهر به ویژه در خیابان عدل که باید به این شهرک منتقل شوند گفت: با فرماندار جلسه‌ای برگزار شده تا برای آخرین بار به افرادی که پروانه انتقال گرفته ولی هنوز جابجا نشده‌اند فرصت جا به جایی داده شود.

وی همچنین از پیگیری برای اختصاص بسته حمایتی و مشوق برای اصناف خبر داد و گفت: منتظر ابلاغ این بسته حمایتی از طرف وزارتخانه هستیم.