به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش استان گفت: پس از مراحل بررسی و داوری ابتدایی چهارمین دوره جشنواره هنر‌های نمایشی و تجسمی هنرستان‌های استان، ۸۰ اثر برگزیده به مرحله نهایی راه یافته و ملاک اصلی داوری آثار، توجه به رویکرد‌های نوین آموزشی، میزان خلاقیت و نوآوری، تلفیق شایستگی‌های فنی و هنری و همچنین درک و تحلیل هنرجویان از آثار تولیدی بوده است.

احمدرضا انصاری بااشاره به استقبال گسترده هنرستان‌های استان از این رویداد فرهنگی و هنری وارسال بیش از ۹۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره، افزود: چهارمین دوره جشنواره هنر‌های نمایشی تجسمی هنرستان‌های استان باحضور ۱۱۶ هنرجو در ۱۵ رشته مختلف برگزار شد و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌ها، استعداد‌ها و دستاورد‌های هنرجویان هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش استان فراهم کرد.

وی با تأکید بر نقش آموزش‌های هنری در پرورش تفکر خلاق و نقادانه ادامه داد: هدف از برگزاری چنین جشنواره‌هایی تنها تولید یک اثر هنری نیست، بلکه توانایی هنرجو در فهم، تحلیل و تبیین ابعاد مختلف اثر تولیدشده است.

انصاری گفت: امروز هنرستان‌ها باید علاوه بر آموزش مهارت‌های تخصصی، شرایط پرورش نسلی خلاق، پژوهشگر، مسئله‌محور و اندیشه‌ورز را فراهم کنند، تا هنرجویان بتوانند در کنار تولید اثر، قدرت تحلیل، نقد و ارزیابی آن را نیز کسب کنند.

رئیس اداره آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش استان بر تداوم برگزاری برنامه‌های تخصصی و جشنواره‌های مهارتی و هنری در استان تأکید کرده و افزود: این رویداد‌ها بستر مناسبی برای شناسایی استعدادها، تبادل تجربیات، ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی و ایجاد انگیزه در میان هنرجویان به شمار می‌رود.