یک اقتصاددان برجسته تایلندی تأکید کرد : باید روند گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را تسریع شود ، تا وابستگی به نفت و گاز وارداتی را کاهش یابد.

برنامه ریزی تایلند برای کاهش وابستگی به نفت و گاز وارداتی

برنامه ریزی تایلند برای کاهش وابستگی به نفت و گاز وارداتی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کوالالامپور، پرایپول کومساپ اقتصاددان دانشگاه تاماسات و دستیار پیشین وزیر انرژی تایلند گفت: حتی در صورت موفقیت مذاکرات میان آمریکا و ایران و تثبیت قیمت نفت خام در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه تا پایان سال ۲۰۲۵، قیمت فرآورده‌های نفتی همچنان بالا باقی خواهد ماند.

وی افزود: اتکای صرف به سوخت‌های فسیلی، خانوار‌ها و بخش‌های اقتصادی تایلند را در برابر نوسانات بازار جهانی انرژی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش‌های حمل‌ونقل و تولید برق، راه‌حل بلندمدت برای مقابله با بحران‌های مشابه در آینده است.

به گفته وی، اختلال در تأسیسات تولید نفت، پالایشگاه‌ها، انبار‌های ذخیره‌سازی یا واحد‌های گاز طبیعی مایع می‌تواند به کمبود عرضه منجر شود، اما توسعه ظرفیت‌های انرژی پاک و سوخت‌های زیستی، آثار چنین بحران‌هایی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.

بر اساس آمار‌های بین‌المللی، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های زیستی در مصرف کل انرژی تایلند در سال ۲۰۲۵ بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده است. دولت این کشور هدف‌گذاری کرده این سهم را تا سال ۲۰۳۷ به بیش از ۵۰ درصد افزایش دهد.

در همین راستا، وزارت انرژی تایلند در حال نهایی‌سازی طرحی برای نصب پنل‌های خورشیدی خانگی و خرید برق مازاد تولیدی از شهروندان است. دولت تایلند همچنین توسعه سوخت‌های زیستی را در بخش حمل‌ونقل دنبال می‌کند.