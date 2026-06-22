به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان با اشاره به انعقاد تفاهم ‌نامه احداث زمین‌های چمن دانش‌آموزی گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، ۸۴ زمین چمن دانش‌آموزی برای استان اصفهان پیش‌بینی شده که تاکنون ۳۲ زمین چمن تکمیل و آماده بهره‌برداری شده است.

علیرضا عابدی گفت: ۵۲ زمین چمن دیگر نیز در مراحل مختلف است و اقدام لازم برای تکمیل و راه‌اندازی آن‌ها در حال اجراست تا در سریع‌ترین زمان در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی همچنین از ۲۷ طرح ورزشی دراستان خبر داد و گفت: این طرحها شامل سالن های ورزشی، استخرهای دانش‌آموزی و زمین‌های چمن است و امیدواریم با همکاری و حمایت اداره‌کل نوسازی مدارس و مشارکت مردم، هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

عابدی به اجرای طرح «نشان» اشاره کرد و ادامه داد: این طرح در چهار منطقه استان در حال اجراست و با هدف ارتقای شاخص‌های سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان و تمرکز بر مناطق هدف دنبال می‌شود، همچنین تجهیزات هشت کانون تندرستی در استان تأمین و آماده بهره‌برداری شده و چهار کانون دیگر نیز تا پایان سال به این مجموعه افزوده می شود.

وی از تأمین تجهیزات ورزشی و بهداشتی برای مدارس استان خبر داد و بیان کرد: تجهیزات ورزشی و بهداشتی مورد نیاز ۲۲۰۰ مدرسه دولتی استان با اولویت مناطق محروم خریداری شده است که این تجهیزات در شهریورماه و در قالب «کاروان مهر بانشاط» میان مدارس توزیع خواهد شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان توسعه زیرساخت‌های ورزشی و سلامت‌محور را از مهمترین اولویت های آموزش‌وپرورش استان دانست و گفت: فراهم‌کردن فضاهای مناسب ورزشی و بهداشتی نقش مهمی در ارتقای سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان دارد.