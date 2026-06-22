معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: به‌روز بودن و حضور فعال فرمانداران در میدان مدیریت بحران از اولویت‌های اصلی استان است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برای موتورپمپ‌های کشاورزی، اعلام کرد کشاورزانی که در سامانه نیروگاه‌های خورشیدی ثبت‌نام اولیه انجام دهند، از قطع برق سالیانه معاف خواهند شد؛ امتیازی که به گفته وی در سایر استان‌های کشور سابقه ندارد.

علی‌اصغر ذاکری هرندی روز دوشنبه در ستاد مدیریت بحران استان کرمان گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید به‌صورت جدی در دستور کار کارگروه‌های تخصصی شهرستان‌ها قرار گیرد و فرمانداران نیز زمینه مشارکت هرچه بیشتر بهره‌برداران در این حوزه را فراهم کنند.

وی افزود: باید میان مدیریت مصرف انرژی و تداوم تولید در بخش کشاورزی توازن برقرار شود.

ذاکری هرندی گفت: به‌روز بودن و حضور فعال فرمانداران در میدان مدیریت بحران از اولویت‌های اصلی استان است و هرگونه کوتاهی در این زمینه، عملکرد دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد