مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از پیگیری روند ثبت ملی آیین سنتی رختشوران آمل خبر داد و این آیین را یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث ناملموس استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از پیگیری روند ثبت ملی آیین سنتی رختشوران آمل خبر داد و گفت: این آیین به عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند میراث ناملموس منطقه، ظرفیت بالایی برای ثبت در فهرست آثار ملی دارد.

حسین ایزدی با اشاره به برگزاری آیین سنتی رختشوران در شهرستان آمل اظهار کرد: این مراسم که با حضور مردم، فعالان فرهنگی، هنرمندان و مسئولان محلی برگزار شد، نمادی از هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و سبک زندگی گذشتگان این دیار است.

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از آیین‌های بومی افزود: مستندسازی، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده از اولویت‌های حوزه فرهنگی است و در همین راستا اقدامات لازم برای ثبت ملی آیین رختشوران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان اینکه این آیین پیش از آغاز دهه نخست محرم و شروع مراسم تعزیه برگزار می‌شود، گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی علاوه بر حفظ سنت‌های بومی و احیای آیین‌های کهن، نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف دارد.

ایزدی افزود: استقبال گسترده مردم از آیین رختشوران نشان‌دهنده پیوند عمیق جامعه با ریشه‌های فرهنگی خود است و تلاش خواهیم کرد با حمایت از این‌گونه رویدادها، زمینه حفظ، معرفی و ماندگاری آنها را فراهم کنیم.