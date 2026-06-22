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استاندار خوزستان در بازدید از مرز چذابه بر اجرای سریع طرحهای زیرساختی و بهبود خدمترسانی به زائران اربعین حسینی تأکید کرد و دستور آغاز عملیات آسفالت و زیرسازی جاده نهیرات به پل سابله را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در بازدید از زیرساختهای پایانه مرزی چذابه و محورهای منتهی به این مرز گفت: با توجه به در پیش بودن موسم اربعین حسینی، اجرای طرح های مرتبط با این ایام باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار خوزستان با اشاره به بازدید خود از دایک مرزی افزود: بهبود خدمترسانی به زائران و تسهیل تردد آنها به عتبات عالیات از اولویتهای اصلی مدیریت استان در این حوزه است.
موالیزاده با صدور دستور آغاز عملیات آسفالت و زیرسازی جاده نهیرات به پل سابله تأکید کرد: این طرح به طول ۹ کیلومتر باید با کیفیت مطلوب و در سریعترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
استاندار خوزستان در پایان اظهار داشت: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با هماهنگی کامل، زمینههای لازم برای تردد روان و ایمن زائران اربعین را از طریق مرز چذابه فراهم کنند.