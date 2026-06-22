طبق پیش بینی هواشناسی استان تا پنج روز آینده آسمانی صاف و در ساعات بعداز ظهر قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید در نیمه غربی و جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین احتمال خیزش گردوخاک محلی وطوفان وگردوخاک به ویژه در مناطق شمال، شمال شرق ومرکز استان انتظار می‌رود.

هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۲۴ در خصوص وزش باد شدید وخیزش گردو خاک و کاهش دید و کاهش کیفیت هوا صادر شده است.

کمینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت و روند کاهش دمای کمینه در مناطق غربی وجنوبی استان تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.