ستاد ملی بازآفرینی شهری و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تقویت همکاری‌های مشترک، برنامه‌ای جدید برای ارتقای مهارت ساکنان محلات هدف و تسهیل ورود آنان به بازار کار در دستور کار قرار دادند.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، دومین نشست هماهنگی اجرای تفاهم‌نامه مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با محوریت مهارت‌آموزی ساکنان محلات هدف برگزار شد.

مدیرکل دفتر دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری در این نشست گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های امسال، توانمندسازی اقتصادی و ارتقای مهارت‌های شغلی ساکنان مناطق هدف است.

کمال نوذری افزود: در این چارچوب، فرآیندی جامع از نیازسنجی و شناسایی ظرفیت‌ها تا آموزش، پایش و اتصال مؤثر افراد به بازار کار طراحی شده است.

وی با تأکید بر محله‌محوری در اجرای برنامه‌ها، آموزش‌های کاربردی و اشتغال‌زا را از اولویت‌های مهم شرکت بازآفرینی شهری برشمرد.

نوذری هدف نهایی این اقدامات را بهبود معیشت خانوارها، افزایش فرصت‌های شغلی و تحقق توانمندسازی پایدار در محلات هدف عنوان کرد.