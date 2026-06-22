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مسئول مرکز راهبری و مدیریت هوشمند مصرف برق مشترکان شهر تهران از اعمال محدودیت مصرف برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک خانگی بسیار پرمصرف از طریق سامانههای مدیریت هوشمند مصرف برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «هاتف فقانی» از اعمال محدودیت برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مشترک خانگی بسیار پرمصرف از طریق سامانههای مدیریت هوشمند مصرف برق خبر داد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای مدیریت مصرف در پایتخت اظهار کرد: از خرداد امسال و با بهرهگیری از سامانههای هوشمند پایش و مدیریت مصرف، محدودیت مصرف برق برای ۸۲۰۵ مشترک خانگی و تجاری در شهر تهران که در زمره مشترکان بسیار پرمصرف قرار داشتند، اعمال شده است.
مسئول مرکز راهبری و مدیریت هوشمند مصرف برق مشترکان شهر تهران افزود: این اقدام با هدف کنترل بار شبکه، حفظ پایداری فرآیند تأمین برق و توزیع عادلانه انرژی در روزهای گرم سال انجام شده و مشترکان پر مصرف مشمول اقدامات کنترلی و محدودیت مصرف میشوند.
فقانی با تأکید بر نقش مشترکان در مدیریت مصرف برق تصریح کرد: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک خانگی معادل ۷۰ درصد از مشترکان شهر تهران کمتر از الگوی تعیین شده، برق مصرف میکنند و همکاری شهروندان در کاهش مصرف بهویژه در ساعات اوج بار میتواند نقش مهمی در جلوگیری از بروز محدودیتهای احتمالی و حفظ پایداری شبکه برق پایتخت ایفا کند.
مسئول مرکز راهبری و مدیریت هوشمند مصرف برق مشترکان شهر تهران گفت: وضعیت و نحوه مصرف برق مشترکان برق در شهر تهران به صورت شبانه روزی از طریق سامانه های پایش هوشمند این شرکت در حال رصد و بررسی است.