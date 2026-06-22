رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان از رد پیشنهاد ۱۰ سکه طلا به عنوان رشوه به دو مامور پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ سرهنگ جوزا گفت: دو تن از ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل یکی از محورهای خروجی حوزه استان یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق را متوقف و با جدیت در انجام وظایف محوله از خروج این محموله از استان و کشور جلوگیری کردند.

وی افزود: در اين ميان راننده تانکر حمل سوخت برای چشم پوشی ماموران از تخلفش ۱۰ سکه بهار آزادی را به عنوان رشوه به آنان پیشنهاد می دهد که ماموران پاک دست پلیس امنیت اقتصادی با حفظ عزت فردی و اقتدار سازمانی، این پیشنهاد ناشایست را رد و مراتب را صورتجلسه و به مرجع قضائي منعکس کردند.

رئیس بازرسی پلیس استان با نهی شدید اینگونه پیشنهادات و انتظارات ناشایست از پلیس؛ خویشتن داری همراه با حفظ عزت و اقتدار را زینت بخش کارنامه خدمتی خادمان سختکوش عرصه نظم و امنیت و باعث افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برشمرد.