مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: ۱۷.۵ همت تسهیلات برای واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از ابلاغ مصوبات سفر هیئت دولت به استان خبر داد و گفت: در مجموع ۱۷.۵ همت تسهیلات برای واحد‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی مازندران مصوب شده است.

علیجان‌نژاد اظهار کرد: از مجموع اعتبارات مصوب، حدود ۱۳.۵ همت به واحد‌های صنعتی و تولیدی استان اختصاص یافته که پس از ابلاغ به شبکه بانکی، روند پرداخت آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: این تسهیلات برای حدود ۳۹۰ واحد صنعتی استان پیش‌بینی شده و می‌تواند نقش مهمی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه فعالیت‌های تولیدی داشته باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان تصریح کرد: هم اکنون حدود ۶۰۰ واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در مازندران وجود دارد که نیازمند تأمین منابع مالی برای تکمیل و بهره‌برداری هستند.

علیجان‌نژاد گفت: تلاش ما بر این است که با تأمین تسهیلات مورد نیاز این واحدها، زمینه راه‌اندازی کامل طرح‌ها فراهم شود که در صورت تحقق، بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.

وی تأکید کرد: حمایت از واحد‌های تولیدی و تکمیل طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه صنعت استان برای رونق تولید و افزایش اشتغال پایدار است.