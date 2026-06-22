به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، در جمع عزاداران حسینی در آسایشگاه معلولان و سالمندان رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای جنگ رمضان، به ویژه شهدای ناو شکن دنا، گفت: شهدای جنگ رمضان با نثار جان خود سربلندی و سرافرازی را برای کشورمان به ارمغان آوردند و سبب شکست دشمنان متجاوز به ویژه رژیم صهیونیستی شدند.

ناخدا یکم صابر مسیح پور افزود: مردم مقاوم و قهرمان ایران با تاسی از مکتب عاشورا در برابر هر گونه زورگویی ایستاده‌اند و فرزندانشان در نیروی دریایی هم با تمام توان، از تمامیت ارضی کشور دفاع دفاع خواهند کرد.

وی مردم را پشتوانه اصلی نیرو‌های مسلح دانست و افزود: حضور در میان مردم و سالمندان موجب تقویت روحیه سربازان وطن خواهد شد.

در پایان این مراسم، شرکت کنندگان با مداحی در سوگ سید و سالار شهیدان، عزاداری کردند.