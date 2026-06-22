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با پهلوگیری دومین کشتی کانتینربر ساخت داخل در بندر شهید رجایی، گام مهم دیگری در تقویت ناوگان تجاری کشور و توسعه صادرات غیرنفتی با تکیه بر توانمندیهای بومی برداشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از پهلوگیری دومین کشتی کانتینربر ایرانی با ظرفیت ۲۸۰۰ کانتینر در بندر شهید رجایی خبر داد.
حسین عباسنژاد با بیان اینکه این کشتی عملیات بارگیری ۱۳۰۰ کانتینر کالای صادراتی را در دستور کار دارد، اظهار داشت: پس از دوران محدودیتهای تحمیلی بر ناوگان دریایی کشور، ورود کشتیهای ساخت داخل به چرخه عملیاتی، نقش بسزایی در ارتقای توان صادراتی و کاهش وابستگی به ناوگان خارجی ایفا میکند.
این کشتی قرار است پس از اتمام بارگیری، محمولههای تجاری ایران را به مقاصد هدف در بازارهای بینالمللی برساند.