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سیصد و چهل و سومین جلسه کمیته تخصصی هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار با بررسی مجموعهای از موضوعات مرتبط با مجوزهای کسبوکار در بخشهای کشاورزی، حملونقل و گردشگری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار، در این جلسه ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی درباره الزام دارندگان مجوزهای کشاورزی به اخذ پروانه کسب کشاورزی برای استفاده از تعرفههای برق کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کمیته مقرر کردند این ابلاغیه با همکاری و همراهی وزارت جهاد کشاورزی و با هدف حمایت از فعالان حوزههای صنعتی و نیمهصنعتی کشاورزی و همچنین مدیریت مصرف انرژی، مورد بازنگری قرار گیرد.
در ادامه، اعضای کمیته با اصلاح هزینههای صدور و تمدید پروانه زنبورداری موافقت کردند.
همچنین کاربرگ گواهی صلاحیت مدیر فنی ریلی مربوط به شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به تأیید اعضا رسید. در بخش دیگری از جلسه، پیشنهاد حذف مجوز فعالیت مراکز آموزش مهمانداری هواپیما مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری مطرح شد که با موافقت اعضای کمیته همراه نشد.
اعضای کمیته همچنین با افزایش مدت زمان صدور مجوز شرکتهای عامل تطبیق تأسیسات گردشگری موافقت کردند.
در این جلسه، کلیات دستورالعمل نحوه برگزاری، اداره و اخذ تصمیمات هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار نیز به تأیید رسید. با این حال مقرر شد پس از دریافت نظرات کتبی اعضای هیأت درباره جزئیات این دستورالعمل، موضوع برای بررسی نهایی در دستور کار جلسات آینده هیأت قرار گیرد.